Протягом 2014-2019 років на тимчасово окупованих територіях Донбасу утримували понад 1900 військовослужбовців ЗСУ.

За жорстоке поводження з українськими військовими у «в’язницях» Донеччини повідомлено про підозру двом особам.

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Як повідомили в Офісі генерального прокурора, їм інкримінують порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, один з підозрюваних у квітні 2014 - лютому 2015 року був охоронцем у «в’язниці», облаштованій окупаційною владою РФ в Донецькій області на базі регіонального Управління Служби безпеки України. Він жорстоко поводився з українськими військовослужбовцями одного з батальйонів територіальної оборони. Підозрюваний регулярно бив полонених, завдаючи тілесні ушкодження, зокрема переломи ребер. Він катував військових, щоб отримати показання про начебто вчинення злочинів «ув’язненими».

Другий підозрюваний організував у «в’язниці» так званої «ДНР», облаштованої на базі Ізолятора тимчасового тримання Сніжнянського міськвідділу Головного управління МВС України в Донецькій області, незаконне утримання військовослужбовців Національної гвардії та Збройних Сил України. Військовополонені утримувались в неналежних санітарно-гігієнічних умовах в приміщеннях з недостатньою кількістю спальних місць, без належного харчування.

За даними Офісу генпрокурора, у цих «в’язницях ДНР» утримувалося понад 150 військовослужбовців.

Такі дії є порушенням ст.ст. 13, 17, 25, 29 Женевської Конвенції про поводження з військовополоненими 1949 року, що забороняє негуманне поводження з військовополоненими.

Загалом органами прокуратури встановлено, що на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей діяло понад 160 місць незаконного утримання. Там упродовж 2014-2019 років утримувалося понад 1900 військовослужбовців.

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Автор: Світлана Закелова