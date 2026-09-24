Двоє жертв і 8 постраждалих: в ДСНС показали наслідки нічної атаки на Київ (фото)

Російська атака пошкодила будівлі та приватні будинки в кількох районах столиці, виникли пожежі, рятувальники проводять роботи на місцях ударів.

У Києві внаслідок російської атаки в ніч на 24 вересня загинули двоє людей, ще щонайменше восьмеро постраждали. Державна служба надзвичайних ситуацій показала наслідки ударів по столиці.

У Солом'янському районі частково зруйновані складські будівлі. Після цього виникла пожежа, яка поширилася на підвальні приміщення. Вогонь ліквідували. Трьох постраждалих госпіталізували.

У Подільському районі внаслідок влучання поблизу пологового будинку на парковці загорілися чотири автомобілі. Пожежу ліквідували, на місці виявили тіло загиблого.

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За іншою адресою в Подільському районі горіла одноповерхова нежитлова будівля. Пожежу також ліквідували.

У Дніпровському районі пошкоджена триповерхова адміністративна будівля. Пожежу ліквідували, на місці виявили одного потерпілого.

За іншою адресою зруйнований приватний будинок. Рятувальники ліквідували пожежу та врятували одну людину. Також пошкоджені два сусідні будинки.

Росія вдарила по Києву балістикою прямо під час зустрічі президента Володимира Зеленського з американськими конгресменами. За словами президента, на той час вони обговорювали закон Ліндсі Грема та необхідність посилення санкційного тиску на росію.

"Знову головна мета їх удару – Київ та громадянська інфраструктура, житлові будинки, пологовий будинок, енергетика та логістика [...] Кожна така атака відбувається тому, що тиск на агресора так і не став тотальним, і Росія вважає, що може й надалі робити ставку на балістичний терор", – наголосив він.

Атака на Київ 24 вересня

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 24 вересня російська окупаційна армія вчергове масовано ататкувала Київ балістикою: зафіксовано влучання у кількох районах. Повітряні сили повідомляли про пуски гіперзвукових і балістичних ракет з Курської, Брянської та Воронежської областей.

Вночі столична влада повідомляла про займання в кількох районах. Тоді ж було шестеро постраждалих, двоє людей загинули.

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