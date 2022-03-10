Сторони також обговорили військову допомогу.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що країна посилюватиме санкції проти Росії, щоб завдати їй максимальної економічної шкоди.

Про це повідомляється в Twitter Володимира Зеленського.

"Провів чергову розмову з прем'єр-міністром Борисом Джонсоном. Обговорили посилення санкційного тиску на РФ, подальшу підтримку України в боротьбі з агресором, в тому числі оборонну допомогу. Ціную лідерство Великобританії у протидії злочину, який здійснює Росія на українській землі", - сказано в повідомленні.