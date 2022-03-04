Фізично встановити точне місцеперебування людини таким способом неможливо.

У мережі поширюється неправдива інформація, що вночі українцям телефонуватимуть з невідомих номерів з метою наведення цілей для авіабомбардування.

Про це повідомляється в Telegram-каналі Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

"Ця інформація не відповідає дійсності, адже фізично встановити точне місцеперебування людини таким способом неможливо, відповідно — навести цілі для авіабомбардування - неможливо. Окупанти мають гарну фантазію, тож вигадують багато нових фейків", - зазначили в службі.

У Держспецзв'язку наголосили, що поширення таких фейків є продовженням інформаційно-психологічної операції для залякування українців, а також з метою, щоб наші громадяни припинили повідомляти місця пересування ворожої техніки.

Раніше російські окупанти продовжують вести інформаційну війну на Херсонщині. Цього разу вони запустили фейк про те, що президент Володимир Зеленський нібито покинув Україну. Ця інформація не відповідає дійсності.

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