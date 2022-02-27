Екс-міністр оборони наголосив, що це буде негативна для України ситуація, тому що це "фактично розтягне наш фронт".

Вірогідність участі Білорусі у війні з Україною на сьогодні є досить високою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав екс-міністр оборони України Андрій Загороднюк під час телемарафону.

"Вони ( влада Білорусі) зараз скоріш за все вже прийняли рішення щодо участі в кампанії на боці Росії. Фактично вони це робили і до цього - через їхню територію проходили російські війська, а зараз вже є інформація, що вони вже відправляють на нашу територію десант", - зазначив Загороднюк.

За його словами, "наскільки відомо, Білорусь планує по повній програмі залучити свої сили і засоби і долучитися до цієї кампанії".

Екс-міністр оборони наголосив, що це буде негативна для України ситуація, тому що це "фактично розтягне наш фронт", і Міноборони знає про цей ризик.

"Це шокує мене особисто, тому що з білорусами ми ще не воювали за всі роки. Ми стоїмо на порозі ще однієї міжнародної трагедії", - додав Загороднюк і наголосив на професійності Збройних сил України.

Як повідомляв УНІАН, на сьогодні є ймовірність того, що Білорусь виставить своє військо проти України.

Такий прогноз озвучив керівник проекту в Інститут чорноморських стратегічних досліджень, головний редактор BlackSeaNews Андрій Клименко.