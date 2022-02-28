За словами експерта, тільки початок краху російської економіки.

Економіка Росії вже втратила 3 трлн доларів через повномасштабну агресію проти України.

Про це повідомив науковий керівник Українського інституту економічного лідерства Ярослав Романчук у своєму блозі.

"Не минуло й тижня війни, а її ініціатор, агресор, втратив майже один трильйон доларів. А якщо врахувати радикальне зниження вартості активів, нерухомості, землі, заощаджень, різке погіршення доступу до кредитного ринку та платіжної системи, то втрати перевищать три трильйони доларів", - зазначив експерт.

І це, за словами експерта, тільки початок краху російської економіки.

"Тож проти кого, за що воює Путін? За благополуччя росіян? Бачите самі. Втрати просто лякаючі. І це лише початок. Для звичайної людини не буде валюти. Не буде виїзду за кордон. Не буде звичних фінансових послуг та споживчих товарів. Кастрований інтернет. Офіційна ідеологія. Усе – у ногу з президентом. Обов'язкові ритуали лояльності. І крапка", - резюмував Романчук.

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