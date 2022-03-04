Дії окупантів спрямовані на виведення за ладу енергосистеми України та спричинити відключення електропостачання.

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух заявив, що Енергодар заблокований окупантами з усіх сторін, Запорізька АЕС працює стабільно.

Про це повідомляє прес-служба Запорізької ОВА. За словами Старуха, під час заходження до Енергодара окупанти стріляли холостими патронами, щоб залякати людей, і наразі ЗАЕС перебуває під контролем російських військових.

"Місто заблоковано з усіх сторін. Там багато техніки ворога. Станція працює стабільно. Наші експерти говорять, що такі дії окупантів спрямовані на те, щоб звалити енергосистему країни та спричинити відключення електропостачання", - сказав він.

Голова ОВА наголосив, що до цього треба бути до цього готовими, зокрема, підготувати продукти, які не потребують збереження в холодильниках.

Як повідомляв УНІАН, вночі 4 березня російські військові обстріляли майданчик Запорізької АЕС, внаслідок чого виникла пожежа на території атомної станції. О 6:20 рятувальники пожежу ліквідували. Інформації про загиблих та травмованих немає.

Вранці в Держатомрегулювання повідомили, що майданчик Запорізької АЕС захоплений військовослужбовцями РФ.

Пізніше мер Енергодара Дмитро Орлов оприлюднив у Telegram-каналі відеозвернення, в якому повідомив, що обстрілів цивільної інфраструктури та житлових будинків не було, а втрат чи поранень серед мирного населення немає.

Згодом в "Енергоатомі" припустили, що нещодавній виступ мера Енергодара був записаний "під дулом автомата".