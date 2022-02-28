Жителі Енергодара дають відсіч російським загарбникам.

Жителі Енергодара в Запорізькій області не залишилися осторонь від війни в Україні, яку розв'язала Російська Федерація.

Енергодарці без жодної зброї вийшли на вулиці і блокують проїзд техніки російських окупантів.

"Нас неможливо перемогти! Енергодарці блокують шляхи, щоб зупинити просування техніки противника. Без жодної зброї, голими руками, люди чинять опір окупанту! Енергодарці - ви вже в історії! Українці підтримуйте ініціативу хоробрих! Перемога близько", - йдеться в заяві Сухопутних військ ЗСУ.

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