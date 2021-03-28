Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав міжнародне співтовариство рішуче засудити ескалацію на Донбасі.
Про це він написав у Twitter.
Міністр нагадав, що у 2021 році в зоні ООС загинули 23 військових Збройних сил України. А 26 березня російські окупанти атакували позиції ЗСУ поблизу Шумів, внаслідок чого загинули чотири українських військовослужбовців.
"Я закликаю міжнародне співтовариство рішуче засудити останню ескалацію з боку Росії", - зазначив Кулеба.
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Обстріл під Шумами 26 березня: подробиці
- 26 березня на Донбасі внаслідок обстрілу з боку російських окупаційних сил поблизу Шумів загинули четверо військовослужбовців Збройних сил України, ще двоє дістали поранення.
- Українська делегація в Тристоронній контактній групі заявила про екстрену внутрішню нараду. Також повідомлялося про переговори Зеленського в "нормандському форматі".
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