26 березня російські окупанти атакували позиції ЗСУ поблизу Шумів, внаслідок чого загинули чотири українських військовослужбовців.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав міжнародне співтовариство рішуче засудити ескалацію на Донбасі.

Про це він написав у Twitter.

Міністр нагадав, що у 2021 році в зоні ООС загинули 23 військових Збройних сил України. А 26 березня російські окупанти атакували позиції ЗСУ поблизу Шумів, внаслідок чого загинули чотири українських військовослужбовців.

"Я закликаю міжнародне співтовариство рішуче засудити останню ескалацію з боку Росії", - зазначив Кулеба.

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Обстріл під Шумами 26 березня: подробиці

26 березня на Донбасі внаслідок обстрілу з боку російських окупаційних сил поблизу Шумів загинули четверо військовослужбовців Збройних сил України, ще двоє дістали поранення.

Українська делегація в Тристоронній контактній групі заявила про екстрену внутрішню нараду. Також повідомлялося про переговори Зеленського в "нормандському форматі".

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Автор: Денис Прядко