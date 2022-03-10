Окупанти зривають домовленості про "зелені коридори", зазначили в Міністерстві внутрішніх справ.

За добу з Волновахи Донецької області й сусідніх сіл евакуювали 143 людини.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України у соціальній мережі Facebook.

Згідно з повідомленням, починаючи з 2 березня, рятувальники Донеччини беруть участь в організації та проведенні евакуації мирного населення з м. Волноваха та прилеглих сіл.

"За цей період були врятовані вже 3 972 людини. На жаль, обстріли не припиняються, окупанти зривають домовленості про "зелені коридори", і мешканці не можуть самостійно покинути зруйновані населені пункти", - сказано у повідомленні.

"Тож 9 березня, спільними зусиллями співробітників ДСНС України, волонтерів, військових, Національної поліції України та Донецької облдержадміністрації були евакуйовані до міста Покровськ 143 жителя м. Волноваха та с. Старомлинівка", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що усіх врятованих нагодували, обігріли та забезпечили усім необхідним. Психологи Головного управління МВС надали психологічну допомогу, адже ці люди пройшли через пекло. Більшість евакуйованих людей виїхали до м. Дніпро евакуаційним рейсом від "Укрзалізниці".

Нагадаємо, війська Росії рано вранці 24 лютого вдерлися на українську територію.

Спочатку супротивник бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирні населені пункти, зокрема, Волноваху та Маріуполь.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко говорив, що в місті вже загинули понад тисяча осіб.

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