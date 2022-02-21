За словами міністра, масової евакуації не було, лише декілька тисяч людей у напівпустих автобусах вивезли для фейкової "картинки".

Міністр оборони України Олексій Резніков назвав "фарсом" вивезення окупантами людей з територій ОРДЛО і заявив, що інформація про масову евакуацію не відповідає дійсності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу в Києві.

"За нашою інформацією, для постановки фейкових "мосфільмовських" дешевих серіальчиків декілька тисяч людей у напівпустих автобусах вивозили. І ті автобуси курсували туди-назад для того, щоб показати картинку. Насправді люди нікуди не їхали, не покидали своїх домівок. За нашою інформацією нічні клуби продовжували працювати в Донецьку. Єдине чим лякали місцеве населення – це включали сирену у гучномовці кожних 30 хвилин. Люди дзвонили нам в Україну, на підконтрольну уряду частину, і ми чули, що відбувається", - зазначив Резніков.

Він додав, що наразі окупанти створюють на тих територіях систему терору і залякування.

"Але якщо громадяни України будуть мати бажання покинути тимчасово окуповані території, перестати бути заручниками, звісно їх тут приймуть. Уряд до цього готовий, місцеві адміністрації готові. Якщо КПВВ перекриті, є інші варіанти потрапити до України - як вони раніше робили через Харківську область і т.д. Ми всіх приймаємо. Україна вас чекає, Україна вам не ворог", - наголосив міністр.

За словами Резнікова, ватажки псевдореспублік "ЛНР" і "ДНР", які раніше записали відеозвернення щодо евакуації населення, де-факто такими своїми діями задокументували російський злочин.

"Фактично вони захопили літніх людей, жінок та дітей у заручники, щоб зробити їх частиною військової операції", - сказав він.

Міністр уточнив, що наразі ці люди, яких вивезли до Ростовської області і покинули напризволяще, намагаються повернутися додому.

"Одночасно російські окупаційні адміністрації оголосили загальну мобілізацію, тобто захопили в заручники чоловіків. Добровільно майже ніхто не хоче брати участь у цьому фарсі. Тому людей примушують отримувати зброю, залякують, що інакше визнають українськими шпигунами і будуть катувати", - сказав Резніков.

Евакуація українців з окупованого Донбасу до Росії

18 лютого ватажки "ЛДНР" оголосили про евакуацію місцевого населення, в першу чергу жінок і дітей, в Ростовську область. Для цього організували їхнє вивезення автобусами.

Путін обіцяв забезпечити їх необхідними умовами перебування і виділити по 10 тисяч рублів (понад 3 тис. грн, — УНІАН.).

Однак евакуйованих людей виявилося набагато більше, ніж розгорнутих місць у пунктах. Всім, кому не вистачило місць в укриттях, відправили в санаторії.

20 лютого очільник Міноборони України Олексій Резніков повідомив, що евакуйовані до РФ жителі ОРДЛО повертаються додому.

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