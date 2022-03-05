В ЗСУ закликають вірити у своїх захисників.

Фахівці протиповітряної оборони однієї з бригад ОК "Північ" влучно знешкодили ворожий БПЛА, який фіксував інформацію для ворога.

Про це повідомляє прес-центр Оперативного командування "Північ".

"Вірте у своїх захисників! Вони - надпотужні. Північ вистоїть", - наголосили в командуванні.

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