Українців попередили про ймовірні фейкові відео з керівництвом країни.

У мережі з'явилося відео з фальшивим Путіним, який нібито розповідає про досягнення миру після розв'язаної в Україні війни.

Насправді президент Росії такого не говорив. Це фейкове відео створив штучний інтелект. Ролик розмістив у своєму Facebook Зураб Аласанія.

Так українцям хочуть показати, що російські окупанти можуть створити подібні фейкові відео, наприклад, з президентом України Володимиром Зеленським, який нібито "оголошуватиме капітуляцію".

"Діпфейк нам про зраду Зеленського, кажете?" - підписав ролик Аласанія.

Раніше у Службі безпеки України попередили про можливе розповсюдження фейку, що нібито українське керівництво та уряд здали країну.

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