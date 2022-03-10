Ворог намагається атакувати Миколаїв та просунутися в бік Південноукраїнської АЕС.

У Миколаєві, який цинічно обстрілюють окупанти з "Градів" і "Ураганів", проходить евакуація мирних жителів. Серед них були налякані маленькі діти і жінки, які ледь стримували сльози.

"Маємо надію, що зовсім скоро наші рідні повернуться додому на мирну Батьківщину", – написали в ДСНС та прикріпили відповідні фото ходу евакуації.

Наголосимо, росіяни досі не можуть прорватися в Миколаїв. Українські захисники міцно тримають оборону міста, тоді як "друга армія світу" продовжує топтатися по нашій неньці, мимохідь обстрілюючи приватні та багатоповерхові житлові будинки. Через дії "визволителів" багато людей залишилися без даху над головою.

Нагадаємо, війська РФ рано вранці 24 лютого підло увірвалися в Україну.

Спочатку ворог почав бомбити військові об'єкти, а потім атакував і мирні населені пункти. Зокрема, ворожі бомби падали на Київ, Харків, Чернігів та Маріуполь.

За відомостями Управління Верховного комісара ООН з прав людини станом на 9 березня, з початку війни загинули 474 мирних жителів України, проте реальні втрати напевно вище.

У Генштабі ЗСУ 9 числа поділилися, що в нашій державі вже знищено понад 12 тисяч ворогів і багато техніки противника.

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