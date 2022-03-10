Під час авіанальоту російської авіації на Маріуполь знищено пологовий будинок у центрі міста, а також лікарню, дитяче відділення та відділення терапії.

Авіабомба на пологовий будинок у Маріуполі – це остаточний доказ того, що відбувається геноцид українців.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму зверненні.

"Сьогодні день, який визначає все. Визначає, хто на чиєму боці. Російські бомби упали на лікарню та пологовий будинок у Маріуполі. Дитячу лікарню. Працюючий пологовий будинок. Будівлі зруйновані. Станом на цей час 17-ть поранених. Розбір завалів ще триває. Люди вчасно почали ховатися від повітряної тривоги. Від 500-кілограмових авіаційних бомб, які окупанти скидають на українські міста. Вже багато разів... Це було вже навіть за межею звірства. Усе, що окупанти роблять з Маріуполем, це вже за межею звірства", - заявив президент.

За його словами, сьогодні ми повинні бути єдиними у засудженні цього воєнного злочину Росії, у якому відображається усе те зло, яке окупанти принесли на нашу землю.

"Усі зруйновані міста. Те, що вони зробили з Волновахою. Харковом. Ізюмом. Охтиркою. Черніговом. Бородянкою. Гостомелем. Житомиром. Та ще десятками українських міст. Які ніколи не становили жодної загрози Російській Федерації. Зруйновані лікарні, зруйновані школи, церкви, будинки. І усі вбиті люди. Вбиті діти. Авіабомба на пологовий будинок – це остаточний доказ. Доказ того, що відбувається геноцид українців", - наголосив глава держави.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 березня, під час авіанальоту російської авіації на Маріуполь знищено пологовий будинок у центрі міста, а також лікарню, дитяче відділення та відділення терапії.

В результаті удару по пологовому будинку в Маріуполі були поранені 17 осіб.