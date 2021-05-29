Генеральний секретар ОБСЄ Хельга Шмід ознайомилася з ситуацією у КПВВ "Новотроїцьке".

Генеральний секретар ОБСЄ Хельга Шмід разом з першим заступником міністра закордонних справ України Еміне Джапаровою ознайомилися з ситуацією у КПВВ "Новотроїцьке".

Як повідомляється на сайті Держприкордонслужби, під час відвідування КПВВ Шмід і Джапарова ознайомились, передусім, з наявною інфраструктурою для безпечного і комфортного перетину лінії розмежування громадянами.

Українські правоохоронці запевнили у готовності забезпечити пропуск громадян через лінію розмежування. Водночас прикордонники проінформували, що російсько-окупаційні війська пропускають людей через дорожній коридор, на якому розміщене КПВВ «Новотроїцьке», лише двічі на тиждень, при цьому суттєво обмежуючи пасажиропотік.

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Після відвідування КПВВ «Новотроїцьке» Шмід наголосила на необхідності відкриття нових пунктів пропуску.

«На пункті в'їзду-виїзду «Новотроїцьке» я побачив зусилля, що докладаються урядом, щоб допомагати людям перетинати лінію зіткнення. Терміново потрібно забезпечити свободу пересування, включаючи відкриття нових та існуючих пунктів перетину», - написала вона у Twitter.

Як повідомляв УНІАН, Шмід здійснює візит до України на запрошення міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби. Це її перший візит до України після призначення на посаду генерального секретаря ОБСЄ.

Під час візиту Шмід провела переговори з Кулебою, зустрілась керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.

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Автор: Вікторія Токарєва