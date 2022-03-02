У Генеральному штабі Збройних сил України наголошують, що російський чорноморський флот продовжує тактику сухопутних підрозділів Російської Федерації, намагаючись прикриватись життями цивільних.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.
"Задля безпеки цивільного судноплавства Військово-морськими силами ЗС України було закрито судноплавство у північно-західному районі Чорного моря. Водночас російський чорноморський флот продовжує тактику сухопутних підрозділів РФ, намагаючись прикриватись життями цивільних", - наголошується у повідомленні.
Як повідомляються у Генштабі, станом на 2 березня кораблі Російської Федерації вимагають від цивільного судна "HELT" зайти у небезпечну зону Чорного моря, щоб окупанти могли прикриватися цивільним судном як живим щитом, в іншому випадку кораблі РФ відкриють по судну "HELT" вогонь.
"Це ніщо інше, як піратство 21 століття", - наголошується у повідомленні.
У Генштабі нагадали, що за час повномасштабного вторгнення, з 24 лютого, флот РФ обстріляв вже два цивільні судна та два судна російські окупанти захопили у полон (у тому числі пошуково-рятувальне судно "Сапфір", що виконувало гуманітарну місію).
Як повідомляв УНІАН, 26 лютого у Міністерстві закордонних справ України заявили, що Україна ще з 24 лютого закрила морський район у північно-західній частині Чорного моря для відсічі збройній агресії РФ з морського напрямку.
Зазначається, що метою закриття району є убезпечення всіх цивільних суден від загроз, створених злочинною діяльністю держави-агресора.
Також це дасть змогу створити умови для швидкого реагування ВМС України на незаконне перебування у територіальних водах України кораблів військово-морського флоту Росії, які завдають ракетних ударів по суверенній території України, у тому числі по цивільних об'єктах, що призводить до руйнувань та жертв серед цивільного населення.