Задля безпеки цивільного судноплавства Військово-морськими силами ЗСУ було закрито судноплавство у північно-західному районі Чорного моря.

У Генеральному штабі Збройних сил України наголошують, що російський чорноморський флот продовжує тактику сухопутних підрозділів Російської Федерації, намагаючись прикриватись життями цивільних.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.

"Задля безпеки цивільного судноплавства Військово-морськими силами ЗС України було закрито судноплавство у північно-західному районі Чорного моря. Водночас російський чорноморський флот продовжує тактику сухопутних підрозділів РФ, намагаючись прикриватись життями цивільних", - наголошується у повідомленні.

Як повідомляються у Генштабі, станом на 2 березня кораблі Російської Федерації вимагають від цивільного судна "HELT" зайти у небезпечну зону Чорного моря, щоб окупанти могли прикриватися цивільним судном як живим щитом, в іншому випадку кораблі РФ відкриють по судну "HELT" вогонь.

"Це ніщо інше, як піратство 21 століття", - наголошується у повідомленні.

У Генштабі нагадали, що за час повномасштабного вторгнення, з 24 лютого, флот РФ обстріляв вже два цивільні судна та два судна російські окупанти захопили у полон (у тому числі пошуково-рятувальне судно "Сапфір", що виконувало гуманітарну місію).

Як повідомляв УНІАН, 26 лютого у Міністерстві закордонних справ України заявили, що Україна ще з 24 лютого закрила морський район у північно-західній частині Чорного моря для відсічі збройній агресії РФ з морського напрямку.

Зазначається, що метою закриття району є убезпечення всіх цивільних суден від загроз, створених злочинною діяльністю держави-агресора.

Також це дасть змогу створити умови для швидкого реагування ВМС України на незаконне перебування у територіальних водах України кораблів військово-морського флоту Росії, які завдають ракетних ударів по суверенній території України, у тому числі по цивільних об'єктах, що призводить до руйнувань та жертв серед цивільного населення.

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