У Генштабі зазначають, що метою агресора є не тільки окупація, а й геноцид мирного населення і руйнування цивільної інфраструктури України.

Злочини Російської Федерації проти України, які зараз відбуваються щодня, не матимуть строків давності, винні будуть притягнуті до відповідальності навіть через десятки років.

Про це повідомляється у заяві Генерального штабу ЗСУ в соціальній мережі Facebook.

"Документальне свідчення військових злочинів, злочинів проти людяності, злочинів агресії та геноциду, які вчиняються на всій території України збройними силами Російської Федерації з наказом вищого військово-політичного керівництва країни-агресора та країни-вбивці Російської Федерації. Ці всі чотири основні міжнародні злочини не мають терміну давності, винні в їх скоєнні будуть притягнуті до відповідальності навіть через десятки років", - наголошується в заяві.

"Цинічна і підступна війна, яку веде Росія проти України вже восьмий рік, показує, що метою агресора є не тільки окупація, а й геноцид мирного населення і руйнування цивільної інфраструктури України. Україна ніколи не забуде і не пробачить руйнувань вбивств мирних жителів, в крові дітей і дорослих, руйнування житлової інфраструктури, мародерства, які Росія робить проти України. Ніколи!"- наголошується в заяві.

"Всіх причетні представники російських регулярних з'єднань і підрозділів Збройних сил Росії, підпорядкованих Міністерству оборони і генеральному штабу Збройних сил РФ, підрозділів і спеціальних формувань, підпорядкованих іншим силовим відомствам РФ, їх радників, інструкторів, інших регулярних і нерегулярних збройних формувань, збройних банд і груп найманців, створених, підлеглих, керованих і фінансованих Росією, будуть покарані і притягнуті до відповідальності!"- йдеться в повідомленні.

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