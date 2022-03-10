На одному з фото - убитий 9 березня 16-річний хлопець.

Антон Геращенко опублікував моторошні кадри, зроблені в Харкові після чергового обстрілу з боку окупантів.

Фотографії вражають. Їх чиновник оприлюднив у своєму Telegram-каналі.

"На фото-діти, які після обстрілів опинилися в лікарнях Харківської області. На останньому фото - убитий сьогодні на ринку 16-річний хлопець... має ж бути щось святе у цих покидьків. Що може бути більш святе ніж діти?",- написав Антон Геращенко.

"Це конкретний результат так званої спецоперації Путіна і" денацифікації " України. І як каже Геббельс у спідниці путінського режиму-мерзота Захарова -" все йде за планом...", - резюмував чиновник.

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