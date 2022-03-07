Також він показав обличчя 12 з них.

Опубліковано новий список російських військовослужбовців, які потрапили у полон після вторгнення до України.

Список опублікував на своєму Телеграм-каналі радник глави МВС Антон Геращенко.

У ньому - 14 імен російських окупантів, також показано обличчя деяких полонених - 12.

Нагадаємо, Україна вже ідентифікувала 550 убитих та полонених російських окупантів, які напали на нашу державу. Інформацію про цих військовослужбовців, які брали участь у війні, вже внесли до єдиного реєстру.

Українська влада закликає українців та всіх, хто може це зробити, поширювати цю інформацію серед громадян Росії, аби вони доносили її до родин загиблих та полонених військовослужбовців.

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