Україна і Росія провели вже три раунди переговорів. В результаті вдалося домовиться тільки про гуманітарні коридори, та й то лише на папері. Армія РФ уподібнилася нацистам, тому обстрілює маршрути евакуаційних колон і мирних жителів. Однак зовсім скоро переговори будуть іншими, адже їх ініціює Путін. Так вважає радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. На його думку, у президента РФ просто не залишиться іншого виходу.
"Путін — це фашист і нацист, він добре знає, що у нас люди в оточенні в підвалах. Крім Маріуполя, складна ситуація в передмістях Києва. Люди там вмирають страшною смертю без води, їжі та ліків. У Харкові ситуація більш-менш спокійна, місто не оточене. У Києві багато хто вже поїхав", — заявив в ефірі телемарафону "UAразом" Геращенко.
"Попереду боротьба, але Путін вже програв. Росія втратила суб'єктність. Нам потрібно почекати ще якийсь час, і Путін сам піде на переговори. Ми воюємо не тільки за весь світ, але і за Росію, яка стільки років в руках Путіна", — продовжив Геращенко.
Війна Російської Федерації проти України
- Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.