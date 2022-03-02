Збройні Сили України продовжують героїчно боротися проти окупаційних військ Російської Федерації, які намагаються захопити нашу державу. Згідно зі свіжою заявою міністра оборони Олексія Резнікова, ворогу все гірше і гірше вдається забезпечувати боєздатність своїх підрозділів. А тим часом ЗСУ і далі здобувають локальні перемоги. Одну з них записала на свій рахунок 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада. Вона змусила солдатів агресора кинути техніку і рятуватися втечею. В результаті підрозділ отримав цінні військові трофеї.
Відповідна інформація з'явилася на акаунті 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади на Facebook. Представники підрозділу написали: "Після зіткнення зі 128-ю бригадою росіяни втекли, кинувши неушкоджені танки, БТР і вантажівки з боєприпасами. За минулу добу підрозділи 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади продовжували утримувати рубежі в зоні бойових дій. Відбулося кілька зіткнень із ворогом, у результаті одного з них росіяни хаотично відступили, кинувши навіть неушкоджену бойову техніку. Трофеями наших військових стали два танки, два БТР і три вантажівки, з боєприпасами. Відступ росіян мав панічний характер, оскільки покинута техніка не має жодних бойових ушкоджень. Судячи з маркування (біла літера Z), 128 бригаді намагалися протистояти східні дивізії збройних сил Російської Федерації. Відтепер трофейна техніка служитиме Збройним Силам України й працюватиме проти колишніх господарів".
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