Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім сказав, що місто зараз у безпеці.

Віталій Кім, голова Миколаївської ОДА, розповів про ситуацію в обласному центрі. За його словами, російські військові не хочуть стріляти в цивільних і бояться заходити в мирні міста. У попередні три дні ворог підходив і йшов від міста, щоб виманити ЗСУ.

"Вони поїхали в бік Снігерівки. І поїхали обходити наше місто. Вони можуть піти на Южноукраїнськ, Вознесенськ теоретично. Або вони підуть Кіровоград, Кривий Ріг. Щоб замкнути кільце ближче до Дніпра. Ближче до стратегічних підприємств", - сказав Кім.

Глава ОДА сказав, що зараз городяни Миколаєва в безпеці і місто є найбезпечнішим. А ось у Баштанці, Снігурівці та селах йдуть запеклі бої, цивільних беруть у полон.

Кім також попросив надсилати йому всі фото і відео розбитої ворожої техніки.

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