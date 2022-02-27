Члени організації будуть, зокрема, боротися з мародерами.

Голова Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім повідомив про створення обласної "Муніципальної варти".

Про це він сказав у відеозверненні в Telegram-каналі Миколаївської ОДА.

"Я зараз розпорядженням роблю обласну "муніципальну варту". І у нас вже охочих під 100 осіб, які будуть боротися з мародерами, патрулювати і так далі... Ми зараз порядок наведемо, щоб вночі не шастали якісь негідники, а вдень у нас все прекрасно відпрацьовує тероборона, поліція", - заявив Кім.