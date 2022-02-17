Глава Пентагону не вірить, що РФ відводить війська від України

Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін не вірить, що Російська Федерація відводить війська від України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Остін повідомив на брифінгу у Брюсселі після дводенного засідання міністрів оборони країн-членів Альянсу.
Остін наголосив, що не існує підстав, аби Росія знову здійснювала вторгнення в Україну.
За його словами, Україна не погрожує нікому, хоча Москва натомість бажає, аби усі в це вірили, і через це президент РФ Володимир Путін намагається виправдовувати стягнення військ до кордону України.
"Росіяни кажуть, що вони відводять частину своїх сил, і що тепер навчання завершені. Але ми цього не бачимо. Як раз навпаки, ми бачимо, як вони навіть в останні дні збільшують вже понад 150 тисяч військовослужбовців, які вони вже розташували вздовж кордону", - наголосив Остін.
Міністр оборони США додав, що спостерігається, як деякі з російських сил стають ближчими до кордону, а також можна помітити польоти бойової і допоміжної авіації, а також підсилення готовності у Чорному морі.
"Ви знаєте, не так давно я сам був солдатом, і я знаю за власним досвідом, що ви не робитимете такого роду речі без причини. І ви точно не робитимете це, якщо ви готуєтесь пакувати речі та повертатись додому", - наголосив Остін.
Він сказав, що США і союзники зберігатимуть пильність.
"Ми спостерігатимемо за так званими підставними операціями під "чужим прапором", коли Росія фабрикує драматичну подію для виправдання атаки", - сказав він і додав, що Росія раніше вже вдавалася до такого сценарію розвитку подій.
"Відведення" військ РФ від України
Росія зосередила біля кордонів з Україною понад 100 тисяч військових, які, як непокоїться Захід, вона може залучити до повномасштабного вторгнення.
Разом з тим МО РФ 15 лютого заявило про нібито початок відведення військ до місць постійної дислокації. Хоча в НАТО це не підтверджують.
Президент США Джо Байден під час свого виступу в Білому домі у вівторок, своєю чергою, відповів, що загроза вторгнення залишається цілком можлива.
"Насправді, наші аналітики вказують, що вони досі займають дуже загрозливу позицію, і наразі фактом є те, що Росія має більше ніж 150 тисяч військових навколо України і у Білорусі, і вздовж українського кордону. І вторгнення залишається цілком можливим", – сказав Байден у Вашингтоні.
Як повідомляли аналітики CIT, Росія протягом останнього часу навпаки нарощує наступальні сили і рухається в бік кордону України.