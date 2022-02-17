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Глава Пентагону не вірить, що РФ відводить війська від України

Віталій Саєнко

16:47, 17.02.22
3 хв. 556

Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін не вірить, що Російська Федерація відводить війська від України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Остін повідомив на брифінгу у Брюсселі після дводенного засідання міністрів оборони країн-членів Альянсу.

Остін наголосив, що не існує підстав, аби Росія знову здійснювала вторгнення в Україну.

За його словами, Україна не погрожує нікому, хоча Москва натомість бажає, аби усі в це вірили, і через це президент РФ Володимир Путін намагається виправдовувати стягнення військ до кордону України.

"Росіяни кажуть, що вони відводять частину своїх сил, і що тепер навчання завершені. Але ми цього не бачимо. Як раз навпаки, ми бачимо, як вони навіть в останні дні збільшують вже понад 150 тисяч військовослужбовців, які вони вже розташували вздовж кордону", - наголосив Остін.

Міністр оборони США додав, що спостерігається, як деякі з російських сил стають ближчими до кордону, а також можна помітити польоти бойової і допоміжної авіації, а також підсилення готовності у Чорному морі.

"Ви знаєте, не так давно я сам був солдатом, і я знаю за власним досвідом, що ви не робитимете такого роду речі без причини. І ви точно не робитимете це, якщо ви готуєтесь пакувати речі та повертатись додому", - наголосив Остін.

Він сказав, що США і союзники зберігатимуть пильність.

"Ми спостерігатимемо за так званими підставними операціями під "чужим прапором", коли Росія фабрикує драматичну подію для виправдання атаки", - сказав він і додав, що Росія раніше вже вдавалася до такого сценарію розвитку подій.

"Відведення" військ РФ від України

Росія зосередила біля кордонів з Україною понад 100 тисяч військових, які, як непокоїться Захід, вона може залучити до повномасштабного вторгнення.

Разом з тим МО РФ 15 лютого заявило про нібито початок відведення військ до місць постійної дислокації. Хоча в НАТО це не підтверджують.

Президент США Джо Байден під час свого виступу в Білому домі у вівторок, своєю чергою, відповів, що загроза вторгнення залишається цілком можлива.

"Насправді, наші аналітики вказують, що вони досі займають дуже загрозливу позицію, і наразі фактом є те, що Росія має більше ніж 150 тисяч військових навколо України і у Білорусі, і вздовж українського кордону. І вторгнення залишається цілком можливим", – сказав Байден у Вашингтоні.

Як повідомляли аналітики CIT, Росія протягом останнього часу навпаки нарощує наступальні сили і рухається в бік кордону України.

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