Глава Пентагону не вірить, що РФ відводить війська від України

За його словами, США продовжать відстежувати можливість проведення Росією підставної операції під "чужим прапором" для виправдання атаки на Україну.

Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін не вірить, що Російська Федерація відводить війська від України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Остін повідомив на брифінгу у Брюсселі після дводенного засідання міністрів оборони країн-членів Альянсу.

Остін наголосив, що не існує підстав, аби Росія знову здійснювала вторгнення в Україну.

За його словами, Україна не погрожує нікому, хоча Москва натомість бажає, аби усі в це вірили, і через це президент РФ Володимир Путін намагається виправдовувати стягнення військ до кордону України.

"Росіяни кажуть, що вони відводять частину своїх сил, і що тепер навчання завершені. Але ми цього не бачимо. Як раз навпаки, ми бачимо, як вони навіть в останні дні збільшують вже понад 150 тисяч військовослужбовців, які вони вже розташували вздовж кордону", - наголосив Остін.

Міністр оборони США додав, що спостерігається, як деякі з російських сил стають ближчими до кордону, а також можна помітити польоти бойової і допоміжної авіації, а також підсилення готовності у Чорному морі.

"Ви знаєте, не так давно я сам був солдатом, і я знаю за власним досвідом, що ви не робитимете такого роду речі без причини. І ви точно не робитимете це, якщо ви готуєтесь пакувати речі та повертатись додому", - наголосив Остін.

Він сказав, що США і союзники зберігатимуть пильність.

"Ми спостерігатимемо за так званими підставними операціями під "чужим прапором", коли Росія фабрикує драматичну подію для виправдання атаки", - сказав він і додав, що Росія раніше вже вдавалася до такого сценарію розвитку подій.