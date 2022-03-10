Ніхто не хоче заробляти криваві гроші в Росії.

Іноземні компанії та організації продовжують залишати російський ринок. Наприклад, нещодавно Mars і Mondelez International припинили інвестиції у свій бізнес на території РФ. А тепер згорнути діяльність в Росії вирішив великий інвестиційний банк Goldman Sachs. Це перший гігант з Уолл-стріт, який вийде з РФ через її вторгнення в суверенну Україну.

Goldman Sachs розповіла про своє рішення в коментарі Bloomberg. Представники банку заявили: "Goldman Sachs згортає свій бізнес в Росії відповідно до нормативних і ліцензійних вимог. Ми зосереджені на підтримці наших клієнтів у всьому світі в управлінні або закритті вже існуючих зобов'язань на ринку".

Російський сегмент Goldman Sachs не становив значну частину глобального бізнесу банку. Однак він зберігав свою присутність в РФ останні кілька років. Тепер залишається сподіватися, що інші гіганти з Уолл-стріт візьмуть приклад з Goldman Sachs і теж вийдуть з Росії.

Війна Російської Федерації проти України

Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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