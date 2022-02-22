Сергій Гайдай зазначив, що вже визначені місця евакуації людей.

Жителів Щастя евакуюють, якщо бойовики продовжать обстрілювати місто. Місцева влада визначила місця для евакуації

Про це розповів голова Луганської ОДА Сергій Гайдай у Facebook.

"Прямо зараз обстрілюють околиці Щастя, ми постійно на зв'язку з керівником військово-цивільної адміністрації", - заявив Гайдай.

За його словами, якщо ситуація не покращиться, то жителів доведеться евакуювати.

"Якщо не зменшаться обстріли за сьогодні, будемо приймати рішення про евакуацію. Місця вже визначені, ми розуміємо, куди везти людей", - підсумував чиновник

При цьому він вказав, що бойовики обстрілюють житлові будинки зі стрілецької зброї та мінометів

Крім того, журналісти публікують відео обстрілу міста. У ролику добре чутно вибухи снаряди. За словами місцевих жителів, бойовики вже не перший день ведуть обстріл житлових будинків.

Обстріли Щастя - що відомо

Бойовики вже п'ять днів поспіль обстрілюють щастя. Є інформація про потрапляння в житловий будинок.

Крім того, в результаті обстрілу окупантами ТЕС зайнявся трансформатор. До місця пожежі направляються пожежно-рятувальні підрозділи. Пізніше стало відомо, що рятувальники не можуть почати гасити Трансформатори на ТЕС у Щасті через обстріли російських окупаційних військ.

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