Напередодні у Сєвєродонецьку внаслідок обстрілів окупантів загинуло 10 людей, 9 - поранено.

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай розповів про ситуацію в області та наголосив, що обстріли продовжуються.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час телемарафону.

Відповідаючи на запитання, яка наразі ситуація у Сєвєродонецьку, Лисичанську та Рубіжному, Гайдай сказав: "Обстріли продовжуються. Ті позиції, які зайняли наші захисники, - вони не рухаються".

Там, де ворог хоче прорватися, додав Гайдай, він отримує гідну відсіч.

"Головна зараз проблема, що вони просто зі злості якоїсь, від безвиході просто почали обстрілювати всі наші абсолютно мирні міста", - наголосив він.

Гайдай підкреслив, що напередодні у Сєвєродонецьку внаслідок обстрілів окупантів загинуло 10 людей, 9 - поранено.

Як раніше повідомляв УНІАН, очільник Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що місто Сєвєродонецьк Луганської області за добу зазнало трьох масованих обстрілів з боку російської армії.

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