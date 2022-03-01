Українські військовослужбовці тримають позиції.

Голова Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай щодо ситуації в регіоні зазначає, що вона залишається напруженою, йдуть бої.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він розповів під час телемарафону.

Гайдай зазначив, що російські війська обстріляли місто Сєвєродонець.

"Ситуація залишається напруженою. Йдуть бої. Наші хлопці тримають позиції. Єдине, що додалось, то, як сказав президент, маски скинуті. Це вже дійсно так, тому що вчора і сьогодні російські війська обстріляли місто Сєвєродонецьк. І я вам хочу сказати, що обстріл був не там, де можуть бути наші військові, - абсолютно по цивільних районах", - заявив голова Луганської ВЦА.