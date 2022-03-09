Очільник Миколаївщини впевнений, що перемога за Україною.

Очільник Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім повеселив фоловерів анекдотом про курку на гербі ворога.

Відео з'явилося у Telegram-каналі Кіма.

"Одесити підказують, що ніколи країна, у якої на гербі курка, не переможе країну, у якої на гербі виделка", - заявив Кім з посмішкою.

Судячи з реакцій, жарт фоловерам Кіма сподобався.

Раніше глава Миколаївської ОГА Віталій Кім повідомив, що російські окупанти перегрупувалися і великими силами готуються до наступу на Миколаїв.

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