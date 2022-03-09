Кім пожартував про герб РФ / скриншот
Очільник Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім повеселив фоловерів анекдотом про курку на гербі ворога.
Відео з'явилося у Telegram-каналі Кіма.
"Одесити підказують, що ніколи країна, у якої на гербі курка, не переможе країну, у якої на гербі виделка", - заявив Кім з посмішкою.
Судячи з реакцій, жарт фоловерам Кіма сподобався.
Раніше глава Миколаївської ОГА Віталій Кім повідомив, що російські окупанти перегрупувалися і великими силами готуються до наступу на Миколаїв.