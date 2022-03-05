За словами Віталія Кіма, наша армія у перспективі скоро може захопити серйозну ворожу техніку.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що з кожним днем боїв наша армія стає все сильнішою та потужнішою. Зокрема, це стосується й захисників на Миколаївщині.

Про це він сказав у своєму відеозвернення в Telegram.

За словами Віталія Кіма, наша армія у перспективі скоро може захопити серйозну ворожу техніку. Зокрема корабель або вертоліт.

"Повинен вам сказати, що з кожним днем ​​боїв наша армія, зокрема, наша миколаївська обласна армія стає дедалі сильнішою. Справді, ми озброюємось за рахунок них, цією ж зброєю ми їх збиваємо", – заявив Кім.

"Зважаючи на те, що відбувалося в Херсоні та в Енергодарі, то у ворога просто немає ресурсу займати міста.Для цього потрібний адмінперсонал, фіктивний референдум і таке інше. Схоже, вони розуміють, що жодних шансів вони не мають – будь-які референдуми під дулами автоматів в Україні – це неможливо. Тому мені здається, що загроза захоплення міста ще зменшується. Війна поєднала проти Росії. Ми зараз єдині, ми працюємо з усіма політсилами. Усі в строю, усі ненавидять росіян, люблять Україну. Тут, я думаю, що наші позиції лише зміцнюються. Тепер я розумію, що вони можуть, чого не можуть, це додає сили. Повинен вам сказати, що з кожним днем ​​боїв наша армія, зокрема, наша миколаївська обласна армія, стає дедалі сильнішою. Справді, ми озброюємось за рахунок них, цією ж зброєю ми їх збиваємо", - наголосив Кім.

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