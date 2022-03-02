Загарбники змушують людей виходити з підвалів та сидіти вночі на вулиці, побоюючись авіаударів.

Голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький розповів, що до Тростянця Охтирського району зайшли три російські колони з різних боків й повністю зайняли місто.

Як написав Живицький у Facebook, у місті майже всі лінії електропередач пошкоджені, розбиті всі дороги.

"Росіяни ходять по хатах, дістають людей з підвалів, примушують їх сидіти на вулиці вночі. Вони бояться авіаударів, бояться роботи нашої артилерії. Ворог створив тут такий собі штаб", - розповів голова Сумської ОДА.

Раніше повідомлялося, що у Тростянці в Сумській області наразі техніка ворога заполонила вулиці. У місті окупанти спричинили руйнування.

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