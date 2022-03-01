Офіційне відеозвернення Живицького супроводжувалося субтитрами англійською мовою

Голова Сумської облдержадміністрації − керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький вимагає від керівництва Збройних Сил України, Міністра оборони України, голови Ради національної безпеки та оборони і від всього світу надати регіону, який воює "голими руками", ефективну зброю.

Відповідне офіційне відеозвернення посадовець зробив увечері 1 березня.

"Я вперше за 6 днів війни в Україні і на Сумщині звертаюсь не до мешканців Сумської області, а до керівництва Збройних Сил України, до Міністра оборони України, до голови Ради національної безпеки та оборони, я звертаюсь до всього цивілізованого світу, до Президента кожної країни, яка вважає себе демократичною, я звертаюсь до всіх, кому не байдуже майбутнє України, Європи, всього світу", − наголосив Живицький.

Він заявив, що на даний момент на Сумщину зайшло вже більше десяти тисяч техніки, важкого озброєння, систем залпового вогню, які курсують по території всієї області і знищують людей в Україні, а регіон воює "голими руками".

"Було обстріляно місто Охтирка, яке майже на половину зруйноване. Сьогодні мародери російської так званої армії безчинствують на території всієї області. Але наша територіальна оборона тримає сьогодні усі населені пункти, голими руками та лише з автоматами в руках з коктейлями Молотова ми зупиняємо десятки і сотні ворожої техніки", − підкреслив голова Сумської ОДА.

За його словами, сьогодні на території Сумської області "прямо зараз" заходять десятки, сотні російських Іскандерів, Градів, Ураганів, Буків, танків, БТРів, колони заправників.

"Заходить така техніка, яку навіть місцеві мешканці не можуть ідентифікувати", − уточнив посадовець.

При цьому він наголосив: якщо не зупинити ворога на Сумщині, то завтра він буде в Києві.

"Ми розуміємо, якщо не буде підтримки сьогодні нашої армії Байрактарами, якщо не буде підтримки авіації, якщо не буде бомбардування цих цілей точними ракетами, якщо ми не зупинимо цю навалу на Сумщині, вони завтра будуть в Києві. І це проблема не тільки наша. Це проблема сьогодні всієї України, всієї Європи і всього цивілізованого світу", − сказав Живицький.

"Я не прошу, я вимагаю забезпечити Сумську область ударами Байрактарів, забезпечити роботу по наземним цілям ворога високоточною зброєю, ракетами. Я вимагаю авіації, яка не дасть сьогодні стерти з лиця землі мою рідну Сумщину. Нам потрібні тепловізори, нам потрібні снайперські гвинтівки та набої, нам потрібні рації, нам потрібен захист − бронежилети, каски, нам потрібен тактичний одяг, нам потрібні гранатомети, Джавеліни, Еллоу, будь-які протитанкові реактивні системи", − заявив голова ОДА.

Він підкреслив, що територіальна оборона – "гола й боса", тож вимагає підтримки Сумщини.

"Сьогодні наша територіальна оборона − гола й боса − захищає 1 млн 100 мешканців Сумської області. І я вимагаю, щоб наша область залишилась мирною, незалежною і тримала надалі незалежність України і мир в Європі. Я вимагаю від вас підтримки. Ми сьогодні завдяки нашій героїчній теробороні тримаємо, палимо, знищуємо відправляємо назад в Росію ворога. Сьогодні колона розвернулася і пішла назад", − сказав Живицький.

На закінчення, голова ОДА зазначив, що сьогодні Сумщину захищає не блок НАТО, а лише тероборона.

"Сьогодні Сумщину і кожного мешканця Сумської області − від новонародженої та маленької дитини до старої людини − захищає НАТО. І НАТО − це не блок НАТО, це Наша Ах*єнна Територіальна Оборона. І я пишаюся нашою теробороною. Я дякую їм, я дякую нашим хлопцям, я дякую волонтерам, я дякую підтримці всіх регіонів України, я дякую підтримці своїх колег, які сьогодні збирають гуманітарну допомогу і доправляють до нас на Сумщину… Я сьогодні дякую кожному, хто зі зброєю в руках або в інформаційному просторі веде війну з ворогом", − сказав Живицький, висловивши думку, що якщо буде підтримана Сумщина, то буде мир в Україні, буде мир в Європі і буде мир у світі.

Офіційне відеозвернення Живицького супроводжувалося субтитрами англійською мовою, а також відеорядом і фотокадрами, відзнятими за дні війни з російським ворогом на Сумщині.