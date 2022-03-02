Головнокомандувач ЗСУ переказав слова західних генералів про хід оборони української держави.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний розповів про оборону України від Росії військовим представникам Сполучених Штатів Америки та НАТО.

Про це повідомляється на сторінці головнокомандувача ЗСУ у Facebook.

Залужний зазначив, що провів телефонну розмову з командувачем Європейським командуванням Збройних сил США, верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генералом Тодом Волтерсом та головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

"Поінформував партнерів про хід проведення оборонної операції з відсічі відкритої збройної агресії РФ. Було приємно почути і переказую слова генералів всьому українському народові, що наші військові, наш президент і наша нація в цілому сьогодні є гордістю всього світу. Вдячний за підтримку і розраховую на подальшу дієву допомогу з боку партнерів силам оборони держави!", - написав Залужний.

Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу ЗСУ, з початку вторгнення російських військ в Україну станом на ранок 2 березня втрати окупантів становлять понад 5 тис. 840 осіб.

Збройні сили України на окремих напрямках починають перехоплювати ініціативу у російських окупантів.

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