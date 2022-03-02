Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний розповів про оборону України від Росії військовим представникам Сполучених Штатів Америки та НАТО.
Про це повідомляється на сторінці головнокомандувача ЗСУ у Facebook.
Залужний зазначив, що провів телефонну розмову з командувачем Європейським командуванням Збройних сил США, верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генералом Тодом Волтерсом та головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.
"Поінформував партнерів про хід проведення оборонної операції з відсічі відкритої збройної агресії РФ. Було приємно почути і переказую слова генералів всьому українському народові, що наші військові, наш президент і наша нація в цілому сьогодні є гордістю всього світу. Вдячний за підтримку і розраховую на подальшу дієву допомогу з боку партнерів силам оборони держави!", - написав Залужний.
Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу ЗСУ, з початку вторгнення російських військ в Україну станом на ранок 2 березня втрати окупантів становлять понад 5 тис. 840 осіб.
Збройні сили України на окремих напрямках починають перехоплювати ініціативу у російських окупантів.