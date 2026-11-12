'Хочеться вічного миру в Україні': Путін озвучив цинічні заяви на зустрічі з посланцями США

Кремлівський диктатор Володимир Путін під час зустрічі зі спецпредставниками президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером цинічно заявив про те, що він хоче "вічного миру" в Україні. Його слова передають росЗМІ.
Путін сказав, що РФ не прийме присутність іноземних військ як частину гарантій безпеки в Україні. За словами кремлівського диктатора, такі формування нібито будуть "законною ціллю для РФ". Також він запевнив, що в разі відправлення до України європейських військ війна відновиться.
Крім того, Путін зробив заяву про територіальну суперечку з Україною. Він фактично відкинув ідею створення спеціальної зони на Донбасі, оскільки це, за його словами, може стати причиною нової війни.
"Це, як я вже казав, завжди буде яблуком розбрату. Для нас є лише одна лінія розмежування – це лінія державного кордону", – заявив кремлівський правитель, ймовірно, маючи на увазі те, що Кремль і надалі вимагає від України вивести війська з Донеччини.
Також диктатор зробив низку заяв щодо діалогу з Європою. Він сказав, що Кремль нібито ніколи не закривав цього діалогу, мовляв, це зробили європейці. Крім того, Путін закликав США "попрацювати з Європою", аби там "визначилися, чого вони хочуть – миру чи війни".
Мирні переговори: що відомо
Нагадаємо, під час розмови з американськими спецпредставниками Путін також запропонував організувати таку ж гуманітарну місію в Костянтинівці, як раніше це було зроблено в Олешках. В Офісі президента, реагуючи на цю заяву, нагадали, що РФ використала перемирʼя в Олешках для того, аби провести приховану ротацію своїх військ. І натякнули, що Кремль має подібні плани і в цьому районі.
Президент Володимир Зеленський, коментуючи результати переговорів в Абу-Дабі, наголосив, що українські переговірники пропонували Кремлю обговорити кроки з деескалації ситуації в Чорному морі та припинення атак на енергетичну інфраструктуру в Україні. Однак у відповідь вони почули, що Путін "розлючений і хоче продовжувати завдавати ударів" по Україні.