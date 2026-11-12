'Хочеться вічного миру в Україні': Путін озвучив цинічні заяви на зустрічі з посланцями США

Зокрема, кремлівський диктатор відкинув ідею розміщення європейських військових Україні.

Кремлівський диктатор Володимир Путін під час зустрічі зі спецпредставниками президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером цинічно заявив про те, що він хоче "вічного миру" в Україні. Його слова передають росЗМІ.

Путін сказав, що РФ не прийме присутність іноземних військ як частину гарантій безпеки в Україні. За словами кремлівського диктатора, такі формування нібито будуть "законною ціллю для РФ". Також він запевнив, що в разі відправлення до України європейських військ війна відновиться.

Крім того, Путін зробив заяву про територіальну суперечку з Україною. Він фактично відкинув ідею створення спеціальної зони на Донбасі, оскільки це, за його словами, може стати причиною нової війни.

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"Це, як я вже казав, завжди буде яблуком розбрату. Для нас є лише одна лінія розмежування – це лінія державного кордону", – заявив кремлівський правитель, ймовірно, маючи на увазі те, що Кремль і надалі вимагає від України вивести війська з Донеччини.

Також диктатор зробив низку заяв щодо діалогу з Європою. Він сказав, що Кремль нібито ніколи не закривав цього діалогу, мовляв, це зробили європейці. Крім того, Путін закликав США "попрацювати з Європою", аби там "визначилися, чого вони хочуть – миру чи війни".

Мирні переговори: що відомо

Нагадаємо, під час розмови з американськими спецпредставниками Путін також запропонував організувати таку ж гуманітарну місію в Костянтинівці, як раніше це було зроблено в Олешках. В Офісі президента, реагуючи на цю заяву, нагадали, що РФ використала перемирʼя в Олешках для того, аби провести приховану ротацію своїх військ. І натякнули, що Кремль має подібні плани і в цьому районі.

Президент Володимир Зеленський, коментуючи результати переговорів в Абу-Дабі, наголосив, що українські переговірники пропонували Кремлю обговорити кроки з деескалації ситуації в Чорному морі та припинення атак на енергетичну інфраструктуру в Україні. Однак у відповідь вони почули, що Путін "розлючений і хоче продовжувати завдавати ударів" по Україні.

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