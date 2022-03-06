Російський окупант до війни зустрічався з дівчиною з Бердичева.

24 лютого Російська Федерація розв'язала повномасштабну війну в Україні. За цей час українські військові взяли в полон безліч окупантів. Більш того, російські загарбники самі здаються в полон, щоб врятувати собі життя.

Цього разу в полон потрапив загарбник, який народився в Північній Осетії. До війни він зустрічався з українською дівчиною з Бердичева. Потрапивши в полон, він попросив українських солдатів дати йому можливість зателефонувати коханій. Так, в розмові з дівчиною він зізнався, що хоче припинити війну і бути з нею.

"Я зробив, як ти просила: склав зброю і здався в полон українським військовим. Хочу припинити війну і бути з тобою!"- каже окупант.

Прес-служба СБУ зазначає, що в даному випадку загарбника від смерті врятувало кохання.

"В даному випадку кохання врятувало йому життя. Полон - єдиний вихід для загарбників. Тому що Україна обов'язково переможе! Слава Україні", - йдеться в заяві СБУ.

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