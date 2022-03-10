Більше того, окупанти обіцяють заплатити людям за їжу та одяг.

Одеський журналіст, учасник бойових дій російсько-української війни Сергій Братчук оприлюднив відео, на якому в селі Зеленівка Херсонської області російські окупанти просять у мирних жителів їжу і цивільний одяг.

Російські солдати почали усвідомлювати, що влада РФ відправила їх в Україну на вірну смерть. Тому зараз вони намагаються втекти з нашої країни.

Нагадаємо, деякі полонені військові РФ бояться повертатися додому. Вони впевнені, що на батьківщині їх або посадять, або розстріляють свої ж.

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