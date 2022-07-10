На жаль, живої сили противника на місці вже не було.

Бійці 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" розгромили три ворожі танки, які окупанти намагалися заховати у невеликому яру під Ізюмом на Харківщині.

Про свою успішну роботу військові прозвітували на відео, яке опублікував на своєму ютуб-каналі волонтер Роман Донік.

Він розповів, що російські окупанти, аби заховатися від вогню Холодноярців, "сигонули" з танками у яр, однак це їм не допомогло.

Сигонуть то сигонули. Не дуже вдало. А потім як завжди, хлопці з 93-ї спалили там все до біса", – написав Донік.

В другій частині відео зафіксовано загоряння бронетехніки окупантів після професійної роботи "Холодноярців".

Що відомо про втрати ворога на війні

За добу українські військові ліквідували ще 100 окупантів. "Демілітаризація" орків триває. Загалом від початку повномасштабної війни на території України російська армія втратила трохи більше. ніж 37 тисяч своїх солдатів.

В "ОК" Південь відзвітували, що минулої доби на півдні було ліквідовано пів сотні російських військових. Крім того, було знищено близько двох десятків одиниць техніки, а також чотири склади з боєприпасами.

Як повідомляли в РНБО, Росія терміново шукає 20 тисяч контрактників, які бажають померти в Україні. Сім підрозділів РФ розмістили вакансії про набір снайперів, навідників, водіїв, санітарних інструкторів та інших фахівців.

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