Паралімпійці в Пекіні виборюють перемоги - 25 медалей і друге місце у загальному заліку.

Хотів би сказати, що війна, як Паралімпіада, завершиться через дві доби, але поки це нереалістично.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.

За його словами, зараз приємні новини та перемоги України для всіх нас на вагу золота.

"Сьогодні кожен здобуває Україні славу на своєму місці. Показує світу, хто такі українці і яку ми маємо силу", - наголосив президент України.

Він зазначив, що наші паралімпійці в Пекіні на зимовій Паралімпіаді завоювали вже 25 медалей.

І посідають друге місце у загальному заліку, поступаючись тільки господарям змагань – Китаю.

"Паралімпіада завершиться за дві доби. Я дуже хотів би сказати те саме й про війну – що вона завершиться за дві доби. Це, на жаль, поки нереалістично. Але це точно буде", - наголосив Зеленський.

Він зазначив, що "і перемога для України, і мир для України – досяжні. І вони для нас будуть дорожчими за будь-що – за золото, срібло й бронзу всього світу".

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