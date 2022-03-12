В українській розвідці кажуть, що решта військових намагаються це зупинити різними способами.

Лише президент Росії Володимир Путін та голова Міноборони РФ Сергій Шойгу прямо виступають за продовження повномасштабної війни з Україною.

Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в ефірі одного з українських каналів.

"Почалися великі проблеми всередині військово-політичного керівництва Росії. Насправді зараз лише дві людини, які абсолютно прямо виступають за продовження війни. Всі інші намагаються це зупинити", - наголосив він.

"Дві особи абсолютно відверто виступають за продовження війни - це Путін і Шойгу. Навіть генералітет РФ виступає здебільшого проти", - додав Буданов.

Війна в Україні 2022

Нагадаємо, Російська Федерація почала вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. Відомо, що військові РФ зайшли в нашу країну з території Білорусі. Крім того, на сьогодні путінські військові запускають ракети в бік України з території Білорусі. Проти РБ деякі країни ввели санкції за співучасть у вторгненні.

Також регулярно з'являються повідомлення про те, що Республіка Білорусь може почати вторгнення в Україну на стороні РФ. У мережі публікують фото і відео переміщення російської техніки по території РБ.