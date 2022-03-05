Раніше Маск оголосив про низку оновлень програмного забезпечення, щоб адаптувати Starlink для України.

Засновник компаній SpaceX і Tesla і винахідник Ілон Маск висловив підтримку Україні, яка воює проти РФ.

Слова підтримки Маск висловив у Твіттері. "Україно, тримайся", - написав він.

У наступному твіті Маск висловив співчуття "великим людям Росії, які цього (мається на увазі війна Росії проти України – ред.) не бажають".

Як повідомляв УНІАН, 3 березня Маск оголосив про низку оновлень програмного забезпечення, щоб адаптувати Starlink для України. "Оновлюємо зниження пікового споживання енергії, щоб Starlink можна було живити від автомобільного прикурювача. Включений мобільний роумінг, тому антена може підтримувати сигнал під час руху транспортного засобу", - повідомив Маск.