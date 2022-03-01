1 березня білоруські війська зайшли на Чернігівщину.

Вторгнення білоруських військ на територію України залишається досі високим.

Про це повідомляє Центр оборонних стратегій, пише Українська правда.

Там зазначають, що до цього моменту Білорусь обмежувалась лише наданням Росії території для обстрілу України.

З-поміж причин можливої прямої участі Білорусі у війні проти України в Центрі називають, зокрема, відсутність будь-яких успіхів військ Росії.

Також стверджується, що одним із наслідків проведення перемовин між Україною та РФ щодо припинення військової агресії Кремлем було завдання ракетного удару по Києву через хвилини після завершення зустрічі.

Про інші результати у дипломатичному вимірі стане відомо згодом, після формування та доведення до РФ української позиції.

"Сподіваємось, що це відбудеться з підсиленням практичної допомоги стратегічними партнерами. Враховуючи негативний досвід Мінських домовленостей, основним ефективним інструментом перемовин з РФ залишаються ЗС України", - наголосили в ЦОС.

Як писав УНІАН, 1 березня на Чернігівщину зайшли білоруські війська. Жителі сіл Слабин, Пакуль, селища Михайло-Коцюбинського повідомляють про пересування військової техніки з нанесеним на ній білим колом.

Пересування техніки супроводжується приглушенням мобільного зв’язку.

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