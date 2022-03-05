Глава МЗС повторив заклик України до міжнародних союзників захистити повітряний простір країни.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що Україна вимагає посилення санкцій проти Росії.

Про це він заявив у суботу в телезверненні.

"Вони включають в себе, зокрема, відсторонення російського банку Сбербанк від SWIFT, закриття європейських портів для російських судів, закриття доступу Росії до криптовалюти і припинення закупівель російської нафти", — сказав Кулеба.

"Російська нафта" сьогодні пахне українською кров'ю", заявив міністр закордонних справ, додавши, що "її покупка — це фінансування російських військових злочинів".

Він повторив заклик України до міжнародних союзників захистити повітряний простір країни від "невибіркових і варварських бомбардувань з боку Росії" і надати країні "бойові літаки і серйозну протиповітряну оборону, ракети і озброєння".

"Моє послання світу ясне. Коли всі європейські та інші лідери на всіх церемоніях протягом року повторюють ці окремі слова "ніколи більше", їм тепер потрібно довести справами, що вони дотримуються цих слів", — зауважив Кулеба, згадуючи нацистські бомбардування європейських столиць під час Другої світової війни.

"Доведіть тепер, що ви засвоїли уроки минулого, що нову жорстоку силу в Європі можна зупинити до того, як вона втягне весь континент у руйнівний конфлікт", — сказав міністр закордонних справ, завершуючи свій виступ.

Під час звернення Кулеба також високо оцінив мужність "мирних демонстрантів" у Херсоні, які "вийшли на демонстрацію перед озброєними російськими окупантами", заявивши їм, що "вони українці, і їхнє місто належить Україні".

"Посил героїчного українського народу простий", - сказав він. "Росіяни, йдіть додому. Ви на чужині, де ви нікому не потрібні. І ніхто вас не зустрічає з квітами. Путін, залиште Україну в спокої. Вам не перемогти в цій війні", - підкреслив Кулеба в короткому посланні.

Нагадаємо, раніше Кулеба вже звертався до транснаціональної корпорації Shell у зв'язку з таємною закупівлею російської нафти. Гостру реакцію глави МЗС України викликала інформація від Bloomberg про те, що компанія Shell купила партію російської нафти Urals з рекордною знижкою.

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