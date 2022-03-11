Це дозволить оперативно виділяти кошти на армію

Кабінет міністрів збільшив видатки резервного фонду державного бюджету на 50,8 млрд грн, що дозволить забезпечити потреби сектору безпеки та оборони.

Про це у своєму відеозверненні заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні уряд збільшив видатки резервного фонду державного бюджету на 50,8 млрд грн. Це дозволить в умовах воєнного стану оперативно забезпечувати потреби сектору безпеки й оборони", - сказав він.

Зазначимо, найближчими днями країни Європейського союзу розглянуть питання щодо надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС. Україна заслужила право стати членом Європейського союзу. Про це під час відеозвернення заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Нагадаємо, кожен, чий будинок або квартира були знищені окупантом, зможе залишити заявку на відшкодування в "Дії".

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