Аварійні служби міста відновлюють лінії електропередач, у цьому їм допомагає підприємство "Каметсталь" групи "Метінвест".

Ситуація у місті Кам'янське залишається контрольованою, місто готується до оборони: сформовані стратегічні запаси пального, облаштовані бомбосховища.

Про це розповів мер міста Андрій Білоусов.

"Місту допомагають мешканці та промислові підприємства. Місто сформувало резерв пального, а волонтери спільно з комунальними службами займаються облаштуванням бомбосховищ", - розповів Білоусов.

Також, за його словами, аварійні служби міста відновлюють лінії електропередач, у цьому їм допомагає підприємство "Каметсталь" групи "Метінвест".

"Каметсталь також закуповує паливно-мастильні матеріали та одяг для наших військових. А днями ми чекаємо нові бронежилети та аптечки для нашої тероборони, які закупив Фонд Ахметова", - зауважив Білоусов.

Крім цього, електрозаврювальники Каметсталі виготовляють захист проти бронетехніки ворога. З першого дня російської агресії підприємство передало 609 протитанкових їжаків для захисту міста. Тобто, щодоби у середньому на блокпостах з’являється 50 нових колючих "звірів" виробництва Каметсталь.

Як повідомлялось, група Метінвест виділила 10 мільйонів євро на закупівлю засобів захисту для територіальної оборони України.