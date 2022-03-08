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У Кам'янському Дніпропетровської області ситуація контрольована ЗСУ, але сирени тут звучать часто. Місто готується до оборони: облаштовує бомбосховища і формує стратегічні запаси пального.
Про це розповів мер міста Андрій Білоусов в ефірі телеканалу Україна24.
"Місту допомагають жителі і промислові підприємства. Місто сформувало резерв пального, а волонтери спільно з комунальними службами займаються облаштуванням бомбосховищ", - розповів Білоусов.
Аварійні служби Кам'янського відновлюють лінії електропередач. Місто закуповує Паливно-мастильні матеріали, аптечки, бронежилети, одяг для військових.