Рішення є повторним, оскільки термін попередньої аналогічної постанови спливає.

Шевченківський райсуд Києва постановив затримати заступника голови Прикордонного управління ФСБ Росії, віце-адмірала Геннадія Медведєва.

Про це пише проект Радіо Свободи Крым. Реалии.

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Військового звинувачують в організації захоплення українських моряків у 2018 році та суден на Керченській протоці.

Рішення є повторним, оскільки термін попередньої аналогічної постанови, ухваленої у 2018-му, спливає. Документ направлений поштою до ФСБ Росії. Медведєва оголосили в розшук.

Атака Росії на українських моряків в Керченській протоці

25 листопада 2018 року Росія заблокувала проходження в Керченську протоку буксира «Яни Капу» і катерів «Бердянськ» і «Нікополь», які здійснювали плановий перехід з Одеси до Маріуполя. При виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили прицільний вогонь по українських кораблях, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації про можливість проходження через протоку.

Окупанти тоді захопили в полон 24 українських військовослужбовців, троє з яких були поранені, і звинуватили в незаконному перетині кордону РФ.

7 вересня 2019 року моряки повернулися додому в рамках обміну між Україною і Росією утримуваними особами.

20 листопада 2019 року РФ повернула Україні й захоплені кораблі. Тоді командувач ВМС України адмірал Ігор Воронченко заявив, що росіяни «угробили» українські судна, зняли навіть «плафони, розетки й унітази». Також він зазначив, що на захоплених кораблях демонтували деякі засоби зв'язку і навігаційне обладнання.

22 травня 2020 року Україна передала до Міжнародного трибуналу ООН меморандум з доказової базою у справі проти Російської Федерації щодо захоплення моряків та кораблів у Керченській протоці у листопаді 2018 року

У МЗС України очікують на рішення у справі проти РФ щодо акту агресії у Керченській протоці протягом 2022-2023 року.

Сьогодні, 12 листопада, арбітраж у Гаазі надав Україні три місяці для подання зауважень на заперечення РФ у справі щодо акту агресії в Керченській протоці.

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Автор: УНІАН