Також Росію просять виключити з числа країн-членів цієї організації.

Керівництво Верховної Ради України просить внести Росію до "чорного списку" Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (FATF).

Про це йдеться у повідомленні на сторінці голови ВР Руслана Стефанчука у Facebook.

"Керівництво парламенту України надіслало звернення до Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму (FATF) з проханням: включити РФ до "чорного списку FATF"; якнайшвидше виключити РФ з числа країн-членів FATF", - мовиться у дописі.

У ВР наголосили, що "допоки РФ продовжує здійснювати фінансування тероризму на державному рівні - система запобігання відмиванню коштів та фінансуванню тероризму цієї держави де-факто не працює".

Це і є підставою для внесення РФ до "чорного списку FATF", зазначили в парламенті.

"При цьому, через очевидне нехтування вимогами щодо запобігання фінансуванню терористичної діяльності РФ цій державі не повинно бути місця серед країн-членів FATF", - наголосили у ВР.

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