У місті працюють підприємства критичної інфраструктури, більшість продовольчих магазинів та аптек.

Мер Києва Віталій Кличко наголошує, що місто продовжує укріплюватися і готуватися до оборони.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі очільника міста.

Зауважується, що всі підприємства критичної інфраструктури та життєзабезпечення столиці працюють.

Також працюють більшість продовольчих магазинів та аптек. Сьогодні "Київ цифровий" оновив карту аптек, в яких можна придбати інсулін.

"Лікарні і пологові будинки теж працюють і приймають усіх пацієнтів, кому необхідна допомога", - наголосив Кличко.

Системно працює і гуманітарний штаб, який створило місто. "Налагоджена логістика. Ми отримуємо допомогу: і від українського бізнесу, іноземного, гуманітарну. Від небайдужих людей. Розподіляємо її, створюємо також резерви всього необхідного", - розповів мер.

Він подякував волонтерам і попросив усіх киян зберігати витримку, підтримувати близьких, сусідів та людей, які поруч.

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