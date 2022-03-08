Мер Києва Віталій Кличко наголошує, що місто продовжує укріплюватися і готуватися до оборони.
Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі очільника міста.
Зауважується, що всі підприємства критичної інфраструктури та життєзабезпечення столиці працюють.
Також працюють більшість продовольчих магазинів та аптек. Сьогодні "Київ цифровий" оновив карту аптек, в яких можна придбати інсулін.
"Лікарні і пологові будинки теж працюють і приймають усіх пацієнтів, кому необхідна допомога", - наголосив Кличко.
Системно працює і гуманітарний штаб, який створило місто. "Налагоджена логістика. Ми отримуємо допомогу: і від українського бізнесу, іноземного, гуманітарну. Від небайдужих людей. Розподіляємо її, створюємо також резерви всього необхідного", - розповів мер.
Він подякував волонтерам і попросив усіх киян зберігати витримку, підтримувати близьких, сусідів та людей, які поруч.