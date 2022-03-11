Там є електроенергія, вода, тепло та корм для тварин.

Київський зоопарк забезпечений усім необхідним мінімум на два-три тижні, аби після перемоги відкрити двері для відвідувачів.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Київської міської державної адміністрації.

У КМДА зауважили, що у столичному зоопарку критично необхідна кількість співробітників (близько 50 осіб) - зоокіпери, ветеринари, інженерна служба та інші - цілодобово перебувають на місці.

Працівники доглядають тварин, запевнили у міській владі.

"Наразі зоопарк забезпечений електроенергією, водою, теплом та кормами. Раціони тварин були скориговані ветеринарною службою закладу відповідно до загальноприйнятої норми взаємозамінних кормів. Про тварин піклуються у режимі 24/7", - мовиться у дописі.

Нагадаємо, росіяни влаштували терор вагітній дівчині з пологового будинку блокадного Маріуполя. Дівчину звинуватили в тому, що вона нібито не потрапила під моторошне бомбардування, а просто "прийшла попрацювати моделлю".

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